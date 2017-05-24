Министерство образования Самарской области рекомендовало учителям отговорить школьников от участия в новой акции протеста, организуемой политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщает «Новая газета», не указывая источник информации.

Как пишет издание, школьникам должны рассказать о «вредительской деятельности партии Алексея Навального, утверждая, что оппозиция преступна и разрушает устои государства». Учителям рекомендовали «поддержать президента Владимира Путина», не забыв напомнить об «экстремистской» статье 282.1 УК РФ, наказание по которой составляет до 10 лет колонии, пишет «Новая газета». (В действительности срок до 10 лет предусмотрен для организаторов «экстремистских сообществ» – Republic).

Участковые должны будут посещать школы и техникумы, предупреждать о «проблемах с поступлением в вузы и с родителями, у которых возникнут неприятности на службе».

Акция Навального запланирована на 12 июня, самарские власти ее пока не согласовывали.

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Ранее прокуратура Самары признала незаконным показ школьникам фильма «Очередная революция? А что дальше…?» на форуме «Экстремизму – нет». Тогда перед детьми выступил также губернатор Самарской области Николай Меркушкин. По данным «Открытой России», школьников привели на форум принудительно.

В фильме утверждалось, что цель митингов – развал России, его авторы также критиковали Навального.