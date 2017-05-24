Миллиардер Алишер Усманов записал второе видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному. Ролик опубликован на странице бизнесмена в сети «ВКонтакте».
«Я вообще-то ждал извинений, а не приглашения на дебаты. Вместо этого услышал очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм», – заявил Усманов.
По его словам, подобного персонажа «с огромной разрухой в голове» уже описал в своей повести «Собачье сердце» писатель Михаил Булгаков.
«Ты не просто демагог, а высокохудожественный врун. <…> Врал-то ты персонально и извиняться надо тебе персонально. Сделай первый шаг: скажи хоть “ошибся я”, тебе полегчает, Алексей Полиграфыч Навальный. И вообще, какие дебаты? <…> У нас теперь дебаты будут в суде. Там тебе и объяснят разницу между правдой и ложью», – сказал Усманов.
«Тьфу на тебя еще раз», – подытожил бизнесмен. Он также поблагодарил всех, кто смотрел первый его ролик с обращением к Навальному и высказал свои мнения, в том числе и «очень нелестные».
https://twitter.com/navalny/status/867281465259720704
Первое видеообращение к Навальному Усманов опубликовал 18 мая, отвечая на обвинения, выдвинутые в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, посвященном «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В ролике бизнесмен назвал оппозиционера «лузером», а закончил свое обращение словами «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». Последний расценил видео как угрозу, но предложил Усманову принять участие в дебатах.
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