Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене открепительных удостоверений. Прямая трансляция голосования велась на сайте нижней палаты парламента.

За закон проголосовали 381 человек, против – 36.

Избирателей предлагается включать в списки для голосования по месту нахождения на основании заявления. Изначально инициативу предлагалось распространить только на выборы президента, но во втором чтении Госдума приняла поправки, согласно которым открепительные удостоверения отменят и для голосования на выборах власти субъектов России.

День выборов президента в 2018 году, согласно принятому закону, переносится на 18 марта – годовщину присоединения Крыма. В инициативе это не оговаривается прямо. Авторы предложили на неделю переносить выборы в случае, если их день будет проходить перед праздником или если неделя включает нерабочий праздничный день. В 2018 году выборы запланированы на 11 марта, но 8 марта – нерабочий день.

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Партии также смогут направлять наблюдателей на выборы без предварительного уведомления. Они получат право наблюдать за выборами в нескольких избирательных комиссиях.

Упрощаются также требования к подписным листам в поддержку кандидата в президента. Адрес места жителя избирателя может не содержать каких-либо данных, если это не мешает его восприятию.

Законопроект внесли члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков.