Госдума на заседании 24 мая одобрила в третьем окончательном чтении законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями на улицах к митингам. За проголосовали 320 депутатов, против – 100, воздержался – один. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

В КПРФ отказались голосовать за законопроект, отметив, что не собираются «уподобляться унтер-офицерской вдове». Представитель ЛДПР также раскритиковал документ, заявив, что если депутаты не хотят встречаться со своими избирателями, пусть они уходят из Госдумы.

Согласно законопроекту, депутаты обязаны предупреждать местные власти о публичном мероприятии не позднее, чем за пять дней до встречи. Встречи с избирателями в помещениях проводятся по-прежнему без уведомлений. При этом даже встречи депутатов в специально отведенных местах будут разрешены, только если они не будут мешать пешеходам и транспортным средствам, а также не нарушат «функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи». До этого любые встречи депутатов с избирателями проходили в свободном режиме.

В первом чтении документ был принят 5 апреля, во втором – 19 мая. При рассмотрении законопроекта во втором чтении представители фракции КПРФ устроили «итальянскую забастовку», строго по регламенту рассматривая каждую из двадцати поправок к документу, которые накануне все были отклонены профильным комитетом. Диалог с автором законопроекта, Ириной Белых от «Единой России» коммунисты назвали разговором «со стеной» и «слепого с глухим».

В «Справедливой России» в начале апреля тоже выступили против законопроекта. Так, депутат фракции Олег Шеин заявил «Коммерсанту», что «самая высокая степень безопасности обеспечена в концлагерях, где высочайшая степень контроля и надзора».

Белых внесла законопроект в начале февраля 2017 года, после того, как в Санкт-Петербурге прошли массовые акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ в форме встреч депутатов Петербургского Законодательного собрания с избирателями. После этого в Петербурге подобные встречи приравняли к митингам.