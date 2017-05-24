На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, предусматривающий идентификацию пользователей мессенджеров. Документ опубликован в базе парламента.

Законопроект внесли два депутата от «Единой России» (Мария Мукабенова и Олег Николаев) и представитель КПРФ Александр Ющенко. Предполагается, что прописанные в документе положения вступят в силу с 1 января 2018 года.

«Законопроект определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и возлагает на данного субъекта обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети “Интернет”, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации», – уточняется в пояснительной записке.

Также в записке отмечается, что «идентификация пользователей сети “Интернет” осуществляется оператором связи с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключенного организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи».

При этом мессенджеры должны обеспечивать возможность как ограничивать рассылку сообщений, отправленных неидентифицированными пользователями, так и обеспечивать рассылку электронных сообщений по инициативе органов государственной власти. В случае, если мессенджер не выполнил распоряжение об ограничении рассылки, «доступ к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, функционирование которых обеспечивается данным организатором обмена мгновенными сообщениями, до исполнения таких требований ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети “Интернет”, незамедлительно».

Ранее аналогичные идеи высказывали в Роскомнадзоре, МВД и Медиакоммуникационном союзе.

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Кроме того, в Госдуму 24 мая внесен законопроект о введении штрафов за несоблюдение вышеуказанных положений. Штраф для граждан составит 3–5 тысяч рублей, для должностных лиц – 30–50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 млн рублей.