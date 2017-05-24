Бизнесмен Михаил Фридман и газета «Ведомости» достигли мирового соглашения по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Стороны решили спор путем опубликования опровержений не соответствующий действительности информации в бумажной и электронной версии газеты», – заявил в суде представитель бизнесмена Леонид Хейфец.

Издание обязалось удалить статью, которая стала причиной обращения в суд. «Ведомости» также извинятся перед бизнесменом за то, что о нем сложилось негативное впечатление.

Иск к «Ведомостям» Фридман подал в апреле. Поводом для него стала статья «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о “русской мафии”». Бизнесмен потребовал удалить ее и опубликовать опровержение, а на автора материала Ивана Васильева завести уголовное дело о клевете.

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В материале рассказывалось о взаимных претензиях нидерландской компании Zed+ и провайдеров «Вымпелкома» – компаний «Темафон» и «Тематика», которые принадлежали Михаилу Фридману и его партнеру Ваге Енгибаряну. Компании объединились в 2012, но спустя два года не смогли обслуживать долги.

Российские владельцы обвиняли владельцев Zed+ в хищениях и излишних кредитах. Те, в свою очередь, якобы говорили о выводе средств российскими структурами.

Иск предприниматель объяснил тем, что издание не попыталось получить его комментариев во время подготовки статьи. «Ведомости» признали свою ошибку и предложили Фридману опубликовать ответ в формате письма читателя.