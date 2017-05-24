Прокурор запросил для участника акции «Он нам не Димон» Александра Шпакова 2 года лишения свободы. Об этом сообщает «Открытая Россия».

Шпаков признал свою вину, его дело рассматривается в особом порядке. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти).

По версии следствия, Шпаков во время митинга пытался открыть двери автозака, а затем несколько раз ударил в лицо подполковника полиции Валерия Гоникова. «Открытая Россия» обратила внимание на то, что полицейский ранее был пострадавшим по «болотному делу».

Гоников принял извинения Шпакова и заявил суду, что не настаивает на наказании в виде лишения свободы.

Сам Шпаков рассказывал, что он оказался около автозака вместе с толпой. Там его несколько раз якобы ударили по голове дубинкой, а в автобусе полицейские нанесли ему несколько ударов по почкам. В тот же день его увезла скорая, в больнице ему зафиксировали гематомы и сделали снимок ребер.

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Фотографии задержания Шпакова опубликовал активист Дмитрий Борко. По его мнению, тот прислонился к двери автозака, после чего полицейский «накинулся на Шпакова и начал ему буквально сворачивать шею».

Ранее другого участника акции Юрия Кулия, обвиняемого в нападении на полицейского, приговорили к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Он также признал свою вину.

По делу о митингах 26 марта также арестованы Станислав Зимовец и Андрей Косых и Дмитрий Крепкин.