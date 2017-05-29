Прокуратура запросила пять лет лишения свободы условно для бывшего директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дело Шариной рассматривает Мещанский суд Москвы. Ее обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды с использованием служебного положения (часть 2 статьи 282 УК РФ). По версии следствия, в 2011–2015 годах она распространяла среди посетителей библиотеки книги Дмитрия Корчинского, которые суд признал экстремистскими.

Кроме того, в апреле 2016 года Шариной предъявили обвинения в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Позднее ее обвинили еще в одном эпизоде растраты (часть 3 статьи 160 УК РФ). Следователи подчеркивали, что Шарина использовала на свою защиту деньги, предназначенные для выплаты зарплаты юристам библиотеки, а также устроила на работу своих знакомых. Таким образом, общая сумма ущерба составила 3,5 млн рублей, заявляли в СК.

@widget type=post-embed id=58793

Сама экс-директор библиотеки отказывается признавать свою вину. Она отмечала, что ей непонятны предъявленные обвинения, и просила разъяснения.

Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года. В феврале 2016 года ее адвокаты пожаловались на условия домашнего ареста в ЕСПЧ.