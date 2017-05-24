Башкирия решила присоединиться к иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В Арбитражный суд Башкирии обратилось министерство земельных и имущественных отношений республики, которое от ее имени выступает в качестве акционера «Башнефти». Министерство считает, что ответчик по иску недобросовестно провел реорганизацию компании.

Ранее 24 мая «Роснефть» увеличила сумму иска к «Системе» до 170 млрд рублей; изначальные требования составляли 106 млрд рублей. В нефтяной компании также не исключили подачу дополнительных исков к группе.

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«Роснефть» и «Башнефть» подали иск к «Системе» 2 мая, желая возместить убытки «Башнефти» после ее реорганизации в 2014 году. Как поясняли в «Роснефти», «речь идет об организационно-финансовых манипуляциях, которые привели к обесценению актива на указанную сумму».

В свою очередь, в «Системе» сочли иск незаконным и необоснованным. Новые увеличенные требования «Роснефти» группа 24 мая назвала чем-то «из области ненаучной фантастики».

«Башнефть» с 2009 года принадлежала АФК «Системе», но в 2014 году суд установил, что ее прежние владельцы (власти Башкирии) не имели права продавать компанию без одобрения федеральных властей. «Башнефть» национализировали, а в 2016 году ее приватизировала «Роснефть» за 329,7 млрд рублей.