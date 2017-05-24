Тверской районный суд Москвы приговорил участника акции «Он нам не Димон» Александра Шпакова к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает «Медиазона».

Прокурор просил для него два года лишения свободы.

Адвокат Шпакова Сергей Бадамшин позднее сообщил «Интерфаксу», что он уже подал жалобу на приговор, назвав его чрезмерно жестким.

«Вред, который наносится его семье – матери и дочери – несоизмерим с общественным вредом того, что ему вменяют», – сказал он.

Во время последнего слова Шпаков сообщил, что у него на иждивении находится мать-инвалид, а произошедшее было случайностью. «Никакого злого умысла не было. Была возможность под стражей пожалеть о случившемся», – рассказал он.

Шпакову предъявили обвинение в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Он признал свою вину. Пострадавший подполковник полиции Валерий Гоников принял извинения Шпакова и заявил, что не настаивает на наказании в виде лишения свободы.

По версии следствия, во время митинга он пытался открыть дверь автозака, после чего несколько раз ударил в лицо Гоникова. Полицейский ранее был пострадавшим по «болотному делу».

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По словам Шпакова, к автозаку его вынесла толпа. Там его несколько раз ударили по голове дубинкой, а после задержания в автобусе ему нанесли несколько ударов по почкам. Фотографии его задержания задержания опубликовал активист Дмитрий Борко. Он подчеркнул, что Шпаков прислонился к двери автозака, после чего полицейский «накинулся на Шпакова и начал ему буквально сворачивать шею».

Оппозиционер Алексей Навальный в эфире программы «Будет хуже» заявил, что Шпакова после задержания избили у него на глазах в автозаке.

Ранее другого участника протестной акции, актера Юрия Кулия приговорили к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Актера обвиняли в нападении на сотрудника полиции, он признал свою вину.