По делу о митинге «Он нам не Димон», прошедшем 26 марта в Москве, арестовали еще одного человека – Дмитрия Крепкина. Об этом Republic сообщил адвокат Ильнур Шарапов.

Крепкина подозревают в нападении на полицейского (часть 1 статьи 318 УК РФ). 14 мая его задержали, через три дня отправили под стражу.

«Доказательством вины Крепкина служит некая видеозапись», – уточняет «ОВД-Инфо». Других подробностей в «ОВД-Инфо» не привели.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева подтвердила арест Крепкина «Интерфаксу».

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Ранее в деле о митинге 26 марта были четыре фигуранта: Александр Шпаков, Юрий Кулий, Андрей Косых и Станислав Зимовец. Все четверых задержали в апреле. 18 мая по делу вынесли первый приговор: Кулия приговорили к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении (прокуратура запрашивала для него два года колонии).

Антикоррупционные митинги 26 марта прошли почти в сотне российских городов. Поводом для акций стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В Москве по итогам митингов задержали более тысячи человек. Президент РФ Владимир Путин, комментируя митинги, сравнил их с началом «арабской весны» и «Евромайдана».