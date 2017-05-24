По делу о митинге «Он нам не Димон», прошедшем 26 марта в Москве, арестовали еще одного человека – Дмитрия Крепкина. Об этом Republic сообщил адвокат Ильнур Шарапов.
Крепкина подозревают в нападении на полицейского (часть 1 статьи 318 УК РФ). 14 мая его задержали, через три дня отправили под стражу.
«Доказательством вины Крепкина служит некая видеозапись», – уточняет «ОВД-Инфо». Других подробностей в «ОВД-Инфо» не привели.
Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева подтвердила арест Крепкина «Интерфаксу».
Ранее в деле о митинге 26 марта были четыре фигуранта: Александр Шпаков, Юрий Кулий, Андрей Косых и Станислав Зимовец. Все четверых задержали в апреле. 18 мая по делу вынесли первый приговор: Кулия приговорили к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении (прокуратура запрашивала для него два года колонии).
Антикоррупционные митинги 26 марта прошли почти в сотне российских городов. Поводом для акций стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В Москве по итогам митингов задержали более тысячи человек. Президент РФ Владимир Путин, комментируя митинги, сравнил их с началом «арабской весны» и «Евромайдана».
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