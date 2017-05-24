Полиция сообщила об аресте троих человек на юге Манчестера по делу о теракте на стадионе «Манчестер Арена». Об этом сообщает BBC News.

Таким образом общее число задержанных составило четыре человека, отмечает телеканал. Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к теракту задержали 23-летнего мужчину.

Предполагаемый исполнитель теракта Салман Абеди связан с «Аль-Каидой» и проходил тренировку в одном из зарубежных лагерей группировки. Об этом сообщал NBC со ссылкой на источник в американской разведке.

Школьный друг Абеди рассказал The Times, что он ездил в Ливию. Полиция проверяет, проходил ли он обучение в одном из ливийских лагерей для боевиков. Кроме того, по данным МВД Франции, предполагаемый исполнитель теракта мог посещать Сирию. Об этом сообщало Reuters.

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Взрыв на стадионе в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, еще 59 пострадали. Среди погибших были дети.

По данным полиции, террорист-смертник принес взрывное устройство с собой и взорвал его в холле после завершения концерта.

Ответственность за атаку взяло «Исламское государство». Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй признала, что «новая атака остается не только весьма вероятной – дальнейшее нападение может быть неизбежным». В связи с этим Мэй повысила в стране уровень террористической угрозы с «серьезного» до «критического».