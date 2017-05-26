Год назад, 1 июня, вступил в силу закон «О дальневосточном гектаре». Граждане страны – сперва только жители Дальневосточного федерального округа (ДФО), а с февраля этого года все остальные – имеют право получить в безвозмездное пользование (а через пять лет в собственность) до 100 соток на человека. Закон охватывает территорию площадью 140 млн га.

Заселять пустеющей Дальний Восток, раздавая землю бесплатно, предложил Кремль. При артподдержке государственных медиа идею с воодушевлением приняли на других этажах властной вертикали, если не считать опасений главы Якутии Егора Борисова за богатства республики – «золота, алмазов или нефти», которые теоретически могли бы обнаружить непрошеные гости. Скоро, однако, границы проекта показались чиновникам тесными: магаданский губернатор Владимир Печеный предложил раздавать больше земли на Колыме, а разработчики сайта программы даже покусились на японский остров Хоккайдо, по ошибке включив его в перечень наделов для россиян.

За год участки на Дальнем Востоке получила приблизительно пятая часть из 90 тысяч граждан, подавших заявки, – в большинстве жителей ДФО. Всеми силами создавая ажиотаж, власти регулярно рапортуют об увеличении числа заявок. А также решаются на сомнительные трюки – заявляя, например, об интересе к гектару со стороны ни о чем не подозревавшего Стивена Сигала (агент американского актера, президентским указом получившего российское гражданство, назвал это сообщение «ахинеей»). Впрочем, не менее спорно выглядят объяснения высокопоставленных российских чиновников о том, почему «дальневосточный гектар» – отличная идея, которая непременно должна дать эффект.