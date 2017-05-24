«Дочка» «Роснефти» после разоблачения, сделанного Алексеем Навальным, отменила закупку ложечек по 15 тысяч рублей за штуку, рюмочек по 11 тысяч и тому подобной «мелочевки» для вертолета, на котором летает руководство компании. «Народные деньги» сберечь удалось, однако вопросы, заданные Навальным, остались. «Зачем они дразнят народ вот этим? Что должен почувствовать пенсионер, глядя на такие закупки?»

И впрямь, поначалу кажется, что наверху у нас просто какой-то клуб самоубийц. Естественно, политических. Все, что нажито «непосильным трудом» Волошина, Суркова, Володина и прочих кремлевских стратегов, сумевших за семнадцать лет худо-бедно убедить большую часть населения России в правильности проводимой Кремлем политики, бросают коту под хвост ради икорницы стоимостью 83 тысячи рублей и наполняющей ее икры, про цену которой даже страшно подумать. Ну почему бы не жить поскромнее, хоть ради того, чтобы находиться у власти подольше? Неужто же щипчики для сахара за 29 тысяч рублей, способные возмутить мало зарабатывающих горномонтажников, учителей и врачей-терапевтов, стоят того, чтобы рисковать всей дальнейшей сладкой жизнью, обеспечиваемой властью, нефтью и любовью широких народных масс?

Однако на самом деле у всего этого «политического самоубийства» есть вполне рациональные объяснения. Как есть объяснения запредельно дорогому и некачественному стадиону, выстроенному в Санкт-Петербурге, многочисленным роскошным резиденциям российской элиты в России и за границей, а также кортежам, демонстративно проносящимся по Москве мимо стоящих в пробках машин обычных российских граждан. Объяснения эти связаны с устройством нашей политической системы. То, что сделало ее сильной, одновременно делает и слабой. То, что объединило широкие слои бюрократии вокруг Кремля, одновременно подрывает устойчивость механизма бюрократической власти.