При обыске в доме художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова нашли наркотики. Об этом косвенно свидетельствует рассказ основателя благотворительного фонда «Русь сидящая» журналиста Ольги Романовой телеканалу «Дождь».

«Исходя из того, что было найдено, могу сказать, что, в принципе, зависит от следствия. Захотят ли они заводить еще одно уголовное дело или нет. По крайней мере в Калифорнии то, что они нашли – разрешено», – заявила она.

В свою очередь, телеканал РЕН-ТВ передает, что на кухне у Серебренникова обнаружили небольшой сверток с гашишем. Наркотики были изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь, координатор движения «Русь сидящая» Алексей Федяров сообщил радиостанции «Говорит Москва», что никакого свертка с гашишем у Серебренникова не было, «это все инсинуации». «СМИ неверно истолковали ситуацию, ни о каком гашише там речи не идет», – уточнил он.

Обыски в квартире у Серебренникова и в самом театре прошли 23 мая. В Следственном комитете пояснили, что они связаны с делом о хищении бюджетных средств в 2011–2014 годах, выделенных некоммерческой организации «Седьмая студия», основанной Серебренниковым в 2011 году, «на развитие и популяризацию искусства». По делу уже задержаны бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер организации Нина Масляева.

Самого Серебренникова 23 мая допросили в СК как свидетеля по делу и отпустили, обязав повторно явиться к следователю. Днем 24 мая «Говорит Москва» попыталась связаться с режиссером, но у него на мобильном телефоне включен автоответчик на немецком языке.