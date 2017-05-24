Мы постоянно испытываем стресс. Причем не только по объективным причинам, например, на работе, где горит срочный проект, начальник требует невозможного, а клиент опять не заплатил в срок. Часть стресса мы придумываем себе сами: а вдруг я не выключил утюг или захлопну дверь квартиры, оставив ключи внутри? Что, если друг опаздывает на встречу, потому что с ним случилось что-то чудовищное? Почему так мало людей лайкнули мою фотографию в соцсетях? Жизнь без стресса невозможна (если только вы не этот человек), однако считается, что снижение его уровня – это то, к чему стоит стремиться. Мы часто слышим рекомендации о том, что нужно меньше волноваться, потому как жизнь без тревог – путь к счастью и долголетию. Но на самом деле с волнением все не так просто: да, оно может вредить, но есть немало доказательств того, что переживать бывает полезно.

Мало что раздражает так же сильно, как советы не нервничать. Но у советчиков есть резон. Во-первых, чужое нытье раздражает (не то, что собственное, которое кажется важным и интересным). Во-вторых, оно действительно негативно сказывается сразу на многих аспектах жизни. Исследования, проведенные психологами в США, показали, что генерализированное тревожное расстройство (состояние, при котором человек постоянно испытывает тревогу, не связанную с конкретной ситуацией) может быть токсичным для отношений с друзьями и близкими, причем разные проявления тревоги по-разному сказываются на отношениях.