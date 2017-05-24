Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что у бизнесмена Алишера Усманова нет никаких документов, доказывающих его невиновность. Об этом Навальный рассказал на своем канале на YouTube.

«О каких документах вы все время говорите? Вот в нашем расследовании “Он вам не Димон” есть много документов, есть даже специальный файл с документами. А в ваших роликах я вижу только стол и стакан, ну и бесконечный треп о неких документах, которых никто не видел», – отметил политик.

Он также попросил Усманова «перестать накручивать лайки» под своими видео, так как «это несолидно».

Навальный пообещал в ближайшее время ответить миллиардеру. «Вы, конечно, крупный жулик, но далеко не самый важный», – сказал он. Главной целью Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «остаются те, кто получал взятки», добавил оппозиционер.

«Ну а видеоответ я вам выпущу, потерпите. Вы же живете в счастье, ну расслабьтесь», – заключил Навальный.

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Алишер Усманов выложил второе видеообращение к Навальному на своей странице «ВКонтакте» 24 мая. В нем миллиардер назвал оппозиционера персонажем «с огромной разрухой в голове» и заявил, что ждал извинений, а не приглашения на дебаты. «И вообще, какие дебаты? <…> У нас теперь дебаты будут в суде. Там тебе и объяснят разницу между правдой и ложью», – сказал Усманов.

Он закончил ролик фразой «Тьфу на тебя еще раз».

Первое видеообращение к Навальному Усманов опубликовал 18 мая. Таким образом он решил ответить на обвинения ФБК во взятке премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Усманов назвал оппозиционера «лузером», и закончил свое обращение словами «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». Последний расценил видео как угрозу, но предложил Усманову провести дебаты. Извиняться перед миллиардером Навальный отказался.