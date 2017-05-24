Двое подозреваемых в попытке государственного переворота в Черногории – Андрия Мандич и Милан Кнежевич – в конце мая 2017 года побывали в Москве на встрече с депутатом «Единой России» Сергеем Железняком, где поблагодарили российскую партию «за то, что верите в нас и нашу победу в борьбе, которую мы ведем». Сообщение о встрече опубликовано на сайте «Единой России»; 24 мая на него обратила внимание «Медиазона».

«Медиазоне» удалось ознакомиться с обвинительным заключением прокуратуры Черногории по делу о попытке переворота и покушении на бывшего премьера Черногории Мило Джукановича осенью 2016 года, в причастности к которому обвиняют Россию. Мандичу и Кнежевичу, возглавляющим пророссийскую и просербскую оппозиционную коалицию «Демократический фронт», предъявлены обвинения по делу. В прокуратуре считают, что оба «действовали в соответствии с инструкциями организаторов и членов преступной организации».

В материалах следствия также имеется информация, что один из предполагаемых организаторов переворота – гражданин России Эдуард Шишмаков (пользовался паспортом на фамилию Широков) – переводил деньги в Белград с помощью Western Union из дома по адресу Хорошевское шоссе, 76. Именно там, указывает «Медиазона», в советское время находилась штаб-квартира ГРУ, а новое здание разведки располагается по соседству.

Из заключения прокуратуры следует, что Шишмакову и еще одному россиянину, Владимиру Попову предъявлены обвинения по статьям о создании преступной организации, а также попытки понуждения Черногории к действию либо бездействию при помощи угрозы жизни, здоровью и свободе других людей. Шишмакову также предъявлено обвинение в подстрекательстве к совершению покушения на высокопоставленного черногорского чиновника. Обоих следователи предложили судить заочно, поскольку они не взяты под стражу.

Кроме Шишмакова и Попова, обвинения по делу также предъявлены гражданам Сербии Братиславу Дикичу, Предрагу Богичевичу, Неманье Ристичу, Милошу Йовановичу, Србролюбу Джорджевичу, Кристине Христич, Бранко Миличу, Милану Душичу и Драгану Максичу и трем гражданам Черногории – кроме Мандича и Кнежевича, это Михайло Чадженович.

О предотвращении попытки госпереворота и покушения на Джукановича власти Черногории объявили осенью 2016 года. По их данным, переворот готовился «русскими националистами» в день парламентских выборов 16 октября. В феврале 2017 года специальный прокурор Черногории Милавойе Катнич заявил, что к подготовке переворота были причастны российские госструктуры, целью которых было добиться, чтобы страна не вступила в НАТО.

Тогда же в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал обвинения в российских госструктур в подготовке переворота в Черногории голословными и высосанными из пальца. В мае Железняк на встрече с участниками «Демократического фронта» отметил: «Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран и уважаем национальный суверенитет». Он добавил, что «истеричные русофобские и антисербские высказывания демонстрируют страх нынешней черногорской власти перед патриотическими народными движениями, выступающими за сохранение традиционных связей с Сербией и Россией».