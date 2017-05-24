Правительство Китая запретило вести онлайн-трансляцию игры в го, в которой программа AlphaGo обыгрывала сильнейшего китайского игрока Ке Цзе. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, AlphaGo выиграла свою первую игру у Цзе, однако большинство зрителей не смогли посмотреть ее в прямом эфире. China Digital Times сообщает, что китайское правительство опубликовало предупреждение для сайтов, которые собирались вести онлайн-трансляцию.

«Что касается игры в го между AlphaGo и Ке Цзе, ни один сайт, без исключений, не имеет права вести трансляцию», – подчеркивалось в предупреждении.

Запрет касался не только видео -, но и текстовой трансляции, а также комментариев в соцсетях и push-уведомлений.

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AlphaGo выиграла у Ке Цзе первую из трех партий 23 мая. После игры китайский чемпион отметил, что программа слишком сильна для человека.

В марте 2016 года AlphaGo одержала победу над чемпионом мира по игре в го Ли Се Долем. Компьютер выиграл третью партию из трех и, таким образом, досрочно обеспечил себе победу в матче, состоящем из пяти партий.

Программа AlphaGo была разработана компанией DeepMind, принадлежащей Google. В январе 2016 года она уже обыгрывала чемпиона Европы Фаня Хуэя.