Президент России Владимир Путин отказался дать ответ на вопрос соруководителя объединенной редакции РБК Елизаветы Голиковой о судьбе холдинга. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.

При этом Путин пообещал встретиться с акционером РБК Михаилом Прохоровым. Он не уточнил, будет ли встреча публичной.

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Накануне журналист «Ведомостей» Ксения Болецкая по ошибке написала в публичный телеграм-канал сообщение, которое вероятно было адресовано сотруднику Администрации президента. «Нам говорили, что на этой неделе Прохоров должен встретиться с ВВ. И одна из тем разговора – как раз РБК», – написала она (орфография автора сохранена).

11 апреля стало известно, что группа «Онэксим» Михаила Прохорова возобновила переговоры о продаже РБК. Позднее владелец группы ЕСН Григорий Березкин подал заявку в ФАС о покупке 65,43% акций холдинга. Бизнесмен рассказал, что после покупки РБК планирует создать единый медиахолдинг на основе уже имеющихся активов: газет «Комсомольская правда» и Metro.

По данным vc.ru, продать холдинг Прохорова вынуждает «мощное давление» со стороны замглавы Администрации президента России Алексея Громова. Он якобы счел «личным оскорблением» публикации РБК о протестных митингах и заметку о смене повестки федеральных телеканалов.