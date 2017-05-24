Центральный районный суд Волгограда приговорил студента Максима Бельдинова, участвовавшего 26 марта в митинге «Он нам не Димон», к полутора годам условно. Об этом сообщает «Открытая Россия».

Бельдинова обвиняли в применении насилия к полицейскому (часть 1 статья 318 УК РФ). Студент написал явку с повинной и рассказал, что ударил сотрудника полиции из-за нарушения конституционных прав задержанного школьника.

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Дело в отношении Бельдинова завели после заявления полицейского, который заявил, что из-за удара студента испытал «физическую боль и моральные страдания». Адвокат Бельдинова Роман Зайцев подчеркивал, что инцидент с участием его подзащитного произошел уже после митинга, когда он «перерос шествие, а шествие переросло в хождения по улицам».

Ранее 24 мая Тверской районный суд Москвы приговорил участника митинга 26 марта Александра Шпакова к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. До этого реальный срок (восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении) получил еще один участник акции в Москве – Юрий Кулий.