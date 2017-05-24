Свердловский областной суд заочно арестовал бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом сообщает «Интерфакс».

Экс-губернатору назначили арест на два месяца с момента пересечения границы либо экстрадиции. Как отмечается, суд удовлетворил апелляцию СК на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который 12 мая отказался заочно арестовывать Юревича.

Бывшего чиновника обвиняют в получении взяток от областного министра здравоохранения Виталия Тесленко на общую сумму 26 млн рублей, а также в подстрекательстве своего первого заместителя Олега Грачева к клевете на председателя Челябинского областного суда. Свою вину Юревич отрицает.

В начале мая СК сообщил, что бывшего чиновника объявили в международный розыск. Как поясняли следователи, он «неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос».

Защита Юревича утверждала, что не может прилететь на допрос, так как проходит лечение за границей. Лечение в одной из клиник Лондона должно продлиться до 6 июня, поясняла помощница экс-губернатора.

Юревич занимал должность губернатора Челябинской области с 2010 по 2014 год.