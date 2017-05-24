В рейтинг крупнейших публичных компаний Forbes в 2017 году вошли 27 российских фирм. Рейтинг размещен на сайте журнала.

Крупнейшим среди российских предприятий оказался «Газпром», в общем рейтинге он занимает 40-е место. Его прибыль по итогам 2016 года составила $12,1 млрд. Компания, таким образом, за год поднялась на 13 позиций.

На 56-й строчке оказался Сбербанк, а 82-е место заняла «Роснефть». В десятку крупнейших российских компаний также вошли «Лукойл», «Сургутнефтегаз», ВТБ, «Новатэк», «Норильский никель», «Транснефть» и «Татнефть».

Рыночную стоимость 27 российских компаний оценили в $455,8 млрд. В прошлом году в рейтинг попали 25 предприятий из России.

@widget type=post-embed id=81097

Первое место в общем рейтинге удерживает за собой Индустриальный коммерческий банк Китая. В пятерку вошли Строительный банк Китая, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Более 40% компаний, вошедших в рейтинг, расположены в Китае или США, отмечает Forbes. Россия в рейтинге преимущественно представлена банками и предприятиями, занимающимися добычей нефти и газа. Общая рыночная стоимость всех компаний, попавших в рейтинг, составила $48,8 трлн.

Рейтинг составлялся на основании доходов компаний, их прибыли, активов и рыночной стоимости.