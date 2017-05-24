Художественный руководитель Театра наций, актер Евгений Миронов вручил президенту России Владимиру Путину письмо деятелей культуры в поддержку художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. Как сообщает РИА Новости, Миронов передал письмо, пока получал государственную награду в Кремле.

Миронов также рассказал о подробностях своего недолгого разговора с Путиным. Как передает Life, у Миронова сложилось впечатление, что президент считает обыски, проведенные в квартире Серебренникова и в самом «Гоголь-центре», «неадекватной» мерой.

«Он сказал, что он узнал вчера об этом сам из новостей. <…> Как мне показалось, он был согласен, что меры были приняты несоответствующие, неадекватные», – пояснил Миронов.

Обыски в квартире у Серебренникова и в самом театре прошли 23 мая. В Следственном комитете пояснили, что они связаны с делом о хищении в 2011–2014 годах 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных некоммерческой организации «Седьмая студия», основанной Серебренниковым в 2011 году, «на развитие и популяризацию искусства». По делу уже задержаны бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер организации Нина Масляева.

В СК 23 мая допросили Серебренникова как свидетеля по делу о хищениях и отпустили режиссера, обязав его повторно явиться к следователю. По неподтвержденным данным, при обыске в квартире Серебренникова нашли наркотики; сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 24 мая радиостанция «Говорит Москва» обратила внимание, что на мобильном телефоне режиссера включен автоответчик на немецком языке.