Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая на один пункт – с Aa3 до A1. Правда, при этом агентство изменило прогноз по Китаю с «негативного» на «стабильный». Это первое снижение рейтинга КНР с 1989 года, когда подавление протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине вызвало негативную реакцию Запада и возникли сомнения в продолжении политики рыночных реформ.

Теперь же сомнения у западных инвесторов и аналитиков возникают в отношении темпов роста китайской экономики. Их беспокойство вызвано также быстрым увеличением внутреннего долга, особенно в корпоративном секторе. Это может иметь негативные последствия для промышленности, так как сократит возможности дальнейшего стимулирования экономического роста. Так ли это на самом деле?