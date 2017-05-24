Президент России Владимир Путин предложил повысить зарплаты бюджетникам, которые не попадают под действие «майских указов». Об этом сообщает «Интерфакс».

«У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет», – отметил Путин.

По словам президента, зарплаты таких бюджетников должны индексироваться с учетом инфляции и реальных возможностей бюджета. Он попросил правительство проработать предложения по этому поводу в ближайшее время.

Комментируя повышение зарплат бюджетников, попавших под действие «майских указов», Путин отметили, что «в целом заявленные обязательства исполняются». Но в некоторых регионах возникают трудности с реализацией, добавил он.

В начале мая российский лидер заявил, что большая часть проблем из «майских указов» оказалась нерешенной. При этом, по его словам, «реализация указов позволила укрепить партнерство всех уровней власти и гражданского общества в решении национальных задач».

Как сообщало правительство, из 218 поручений, связанных с «майскими указами», 53 остаются невыполненными. К настоящему моменту должно было быть выполнено 180 поручений, из них осталось завершить 15 указов.

В 2015 году президент допустил возможность срыва сроков выполнения указов из-за изменения экономической ситуации.

Путин подписал «майские указы» 7 мая 2012 года. Он заявлял о необходимости преобразований в сфере социально-экономической политики, образования, науки и демографии. Стоимость выполнения предложенных мер оценили в 2 трлн рублей.