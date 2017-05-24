В начале 90-х, когда мне нужно было выбрать вуз и будущую профессию, я, недолго сомневаясь, поставил на нефть. Выбор в целом оказался удачным. Следующие четверть века эта индустрия оставалась одной из самых динамичных, пережила самую радикальную рыночную реформу, глубокий структурный кризис и стремительное восстановление. Здесь создавались и терялись состояния, рождались и умирали сотни компаний, реализовывались крупнейшие инвестиционные проекты и самые амбициозные международные сделки. Глядя из сегодняшнего дня на перспективу следующих 25 лет, такой выбор выглядит менее очевидным.

На очередной встрече ОПЕК и России 25 мая, вероятно, удастся сохранить введенные ранее ограничения добычи. Еще лет десять назад новость о том, что Россия присоединяется к ограничениям ОПЕК, гарантированно вызвала бы шоковое повышение цен. Сегодня эти договоренности сдвигают цену от силы на несколько долларов за баррель.