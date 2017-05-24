ГУ МВД по Москве не нашло нарушений закона в фактах из расследования Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Об этом говорится в ответе замминистра МВД на запрос депутата Валерия Рашкина. Документ есть в распоряжении РБК.

Как отмечается, по поручению главы МВД России московское управление проверило жалобы на возможные правонарушения, связанные с передачей недвижимости «близкого к премьер-министру» Дмитрию Медведеву фонду «Соцгорпроект». В результате «нарушений уголовного и административного законодательства, отнесенных к компетенции органов внутренних дел, не установлено», подчеркивается в документе.

Как отмечается, это первый ответ из силового ведомства по существу запроса.

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В середине марта Рашкин разослал главам силовых ведомств письма с требованием проверить информацию из расследования ФБК. СК письмо перенаправил в Генпрокуратуру, так как это относится к их компетенции. Генпрокуратура в итоге вернула запрос в СК. В ведомстве отметили, что следователи «ошибочно» перенаправили письмо.

Ранее на запрос Рашкина ответили в ФСБ. Ответ пометили грифом «для служебного пользования». При этом, как сообщил депутат, информации, касающейся имущества Медведева, «там чуть менее, чем ноль».

В апреле депутаты Госдумы проголосовали против проведения парламентского расследования об активах премьер-министра.

ФБК в начале марта опубликовал расследование о «тайной империи» Медведева. Из него следует, что премьер организовал «преступную схему» с участием некоммерческих фондов, при помощи которой приобрел яхты, виноградники, усадьбы и земли в России и за рубежом на «взятки олигархов и кредиты госбанков».

Расследование стало поводом для масштабных антикоррупционных митингов почти в ста городах России. Сам Медведев прокомментировал его лишь спустя месяц после публикации. Он назвал компромат «чушью и бумажками», а также сравнил его с «компотом».