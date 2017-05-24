В Москве на 51 километре МКАД задержаны 19 водителей грузовых фур, выступавших против системы «Платон». Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на руководителя московского отделения Объединения перевозчиков России (ОПР) Сергея Рудаметкина.

Координатор юридической помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова рассказала, что задержания начались после того, как дальнобойщики вывесили флаги.

В то же время лидер ОПР Андрей Бажутин заявил, что водители сидели в машинах без лозунгов, и их начали задерживать, когда они вышли к подъехавшим полицейским узнать, что происходит. После этого сотрудники полиции достали из фур плакаты с лозунгами, развернули их и фотографировали на фоне автомобилей.

В конце марта российские водители грузовиков объявили о начале бессрочной забастовки против «Платона». В Дагестане участников протеста заблокировали ОМОН и Нацгвардия, разбив четыре фуры, а в Екатеринбурге стоянку дальнобойщиков окопали рвом и заблокировали 11 фур. В подмосковных Химках 21 мая задержали 12 участников протеста против «Платона»; спустя два дня Бажутина оштрафовали на 30 тысяч рублей, а еще восьмерых водителей – на 10,5 тысячи рублей.