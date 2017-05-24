Младшего брата Салмана Абеди, предполагаемого исполнителя теракта на стадионе «Манчестер Арена», арестовали в Триполи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя местных антитеррористических сил.

Хашема Абеди 1997 года рождения подозревают в связях с «Исламским государством». Его задержали 23 мая, отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на юге Манчестера полиция задержала троих подозреваемых в теракте. Кроме того, в Манчестере был задержан 23-летний брат Абеди, он остается под стражей.

Всего в семье предполагаемого террориста четверо детей: трое братьев и сестра. Его семья бежала из Ливии в Великобританию «спасаясь от режима [бывшего президента Ливии] Муаммара Каддафи», отмечал The Telegraph.

NBC со ссылкой на источник в американской разведке передавал, что сам Салман Абеди связан с «Аль-Каидой» и проходил тренировку в одном из зарубежных лагерей группировки. Его школьный друг говорил, что предполагаемый террорист ездил в Ливию; полиция проверяет, проходил ли он обучение в одном из ливийских лагерей для боевиков. По данным МВД Франции, Салман Абеди мог также посещать Сирию.

Теракт на стадионе в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта певицы Арианы Гранде. В результате погибли 22 человека, в том числе дети; еще 59 пострадали. Ответственность за атаку взяло «Исламское государство». В связи с терактом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повысила в стране уровень террористической угрозы до «критического».