Некоторые компьютеры «Почты России» до сих пор не восстановлены после заражения вирусом WannaCry, передает Reuters со ссылкой на трех работников службы.
Как пишет агентство, вирус также вывел из строя терминалы электронной очереди, которые работают на операционной системе Windows XP. Один из собеседников уточняет, что некоторые терминалы в Москве не функционировали и на текущей неделе.
Ранее в «Почте России» говорили, что вирус не затронул компьютерную сеть компании.
Заметка дополняется.
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