Авокадо не так давно стало мемом – символом в спорах о потреблении и достатке. Сначала в австралийской прессе появился иронический совет к молодым людям – экономить на тостах с авокадо, чтобы откладывать деньги на собственный дом. Многие восприняли это серьезно, стали высчитывать, сколько можно сэкономить (хотя ряд экономистов признали, что большой роли это не играет). На их стороне оказался даже австралийский миллионер Тим Гернер, заявивший, что в начале карьеры отказывал себе во многом, включая и авокадо.
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