Полиция арестовала в Триполи отца 22-летнего Салмана Абеди, предполагаемого исполнителя теракта на стадионе «Манчестер Арена», передает Reuters.
По данным агентства, 52-летнего Рамадана Абеди арестовали около его дома. Он стал шестым фигурантом дела о теракте.
Ранее полиция задержала пятерых человек, включая двух братьев Абеди. Младший брат, 20-летний Хашем Абеди, подозреваемый в связях с «Исламским Государством», также был задержан в Ливии, остальные – в Манчестере.
Всего в семье предполагаемого террориста четверо детей: трое братьев и сестра. The Telegraph писал, что семья бежала из Ливии в Великобританию, «спасаясь от режима [бывшего президента Ливии] Муаммара Каддафи».
По информации NBC, сам Салман Абеди связан с «Аль-Каидой» и тренировался в одном из лагерей группировки. Его школьный друг говорил, что предполагаемый террорист ездил в Ливию за несколько дней до теракта. Как заявляли в МВД Франции, Салман Абеди мог также посещать Сирию.
Теракт на «Манчестер Арена» произошел 22 мая во время концерта певицы Арианы Гранде. В результате погибли 22 человека, в том числе дети; еще 64 пострадали. Ответственность за атаку взяло ИГИЛ.
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