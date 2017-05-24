Полиция арестовала в Триполи отца 22-летнего Салмана Абеди, предполагаемого исполнителя теракта на стадионе «Манчестер Арена», передает Reuters.

По данным агентства, 52-летнего Рамадана Абеди арестовали около его дома. Он стал шестым фигурантом дела о теракте.

Ранее полиция задержала пятерых человек, включая двух братьев Абеди. Младший брат, 20-летний Хашем Абеди, подозреваемый в связях с «Исламским Государством», также был задержан в Ливии, остальные – в Манчестере.

@widget type=post-embed id=83175

Всего в семье предполагаемого террориста четверо детей: трое братьев и сестра. The Telegraph писал, что семья бежала из Ливии в Великобританию, «спасаясь от режима [бывшего президента Ливии] Муаммара Каддафи».

По информации NBC, сам Салман Абеди связан с «Аль-Каидой» и тренировался в одном из лагерей группировки. Его школьный друг говорил, что предполагаемый террорист ездил в Ливию за несколько дней до теракта. Как заявляли в МВД Франции, Салман Абеди мог также посещать Сирию.

Теракт на «Манчестер Арена» произошел 22 мая во время концерта певицы Арианы Гранде. В результате погибли 22 человека, в том числе дети; еще 64 пострадали. Ответственность за атаку взяло ИГИЛ.