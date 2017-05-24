«Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным» запланирована на 15 июня, пишет РБК со ссылкой знакомые с ситуацией источники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

По словам собеседников издания, подготовка ведется в течение «нескольких недель»: идет подбор граждан в студию, а также принимается решение, из каких регионов будет осуществляться прямое включение. Как сообщил источник на одном из федеральных каналов, «с большой долей вероятности» включения будут из региона Байкала и Калининградской области.

О переносе традиционно проходившей в апреле «Прямой линии» стало известно в конце марта. Песков говорил, что перенос связан с графиком президента.

В 2016 году «Прямая линия» проходила 14 апреля. Перед мероприятием, по данным РБК, организаторы проводили репетицию и инструктаж участников в подмосковном пансионате «Поляны».

Рейтинг «Прямой линии» в прошлом году упал на 6,4 процентных пункта до 58,4%.