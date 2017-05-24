У полиции нет претензий к прокремлевскому движению SERB в связи с нападением на основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом лидер движения Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов) сообщил «Эху Москвы».
«Мы тут “не при делах”. Сотрудники правоохранительных органов были удовлетворены ответом. Правда, взяли с нас подписку о неразглашении», – заявил он.
Тарасевич добавил, что активистов движения опросили один раз и больше не вызывали в полицию.
В Навального плеснули зеленкой 27 апреля около офиса (ФБК). Из-за попавшей в глаз зеленки оппозиционеру пришлось вызвать скорую; позднее в больнице ему поставили диагноз «химический ожог правого глаза». Оппозиционер обвинил в нападении Администрацию президента.
1 мая пользователь твиттера Mr Radmir опознал в напавшем на Навального члена SERB Александра Петрунько – «наиболее известного как человек с банкой мочи на выставке Джок Стерджес». В свою очередь, Тарасевич заявил радиостанции «Говорит Москва», что члены организации к инциденту с Навальным непричастны.
Позднее в этот же день активист SERB Алексей Кулаков признался, что это он снимал нападение с зеленкой на Навального.
2 мая Навальный опубликовал фотографии еще двоих человек, предположительно имеющих отношение к произошедшему.
В марте Навального облили зеленкой во время открытия предвыборного штаба в Барнауле.
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