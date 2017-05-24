Курс биткоина вечером 24 мая обновил исторический рекорд и впервые стал стоить более $2500, сообщает CoinDesk.
В ходе сессии стоимость виртуальной валюты поднималась до $2537. По состоянию на 23:27 мск курс составляет $2509.
Отметку в $2000 биткоин преодолел 21 мая. Как отмечалось, росту курса криптвовалюты способствовал спрос на нее со стороны азиатских инвесторов. В частности, в Японии биткоин признали платежным средством.
В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США отклонила заявку на регистрацию первого биржевого фонда биткоина (ETF). В обосновании говорилось, что рынки биткоина не регулируются должным образом и, соответственно, комиссия не может признать криптовалюту устойчивым активом.
Выше $1000 биткоин стал стоить в начале января текущего года – впервые с 2013 года.
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