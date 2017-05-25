Российский зерновой союз попросил президента РЖД Олега Белозерова обеспечить экспортные перевозки зерна в направлении зарубежных портов Балтийского моря, включая Латвию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо и президента союза Аркадия Злочевского.

По словам Злочевского, РЖД отказывает трейдерам зерна в перевозке «в 100% случаев». Таким образом, уточняет президент союза, экспортеры находятся в сложной ситуации, так как в 2017 году у России «рекордный экспортный потенциал» на фоне почти в два раза превышающих прошлогодние показатели запасов зерна.

Злочевский добавляет, что ситуация «усугубилась» после того, как ограничения на импорт зерна начали вводить Египет и Турция. Более того, ожидается высокий новый урожай, что приведет к падению цен на внутреннем рынке и, соответственно, значительным потерям зерна на хранении, резюмирует Злочевский.

24 мая Reuters сообщало, что РЖД с апреля перестали согласовывать большую часть заявок на перевозку грузов в Латвию якобы из-за отказа прибалтийской страны поддерживать строительство «Северного потока-2».

В госмонополии введение ограничений отрицали.

В апреле Латвия решила не участвовать в строительстве «Северного потока-2», пояснив, что «разрешение на использование своей территории для строительства газопровода привело бы к расколу среди партнеров в регионе и поставило бы под угрозу совместные проекты и доверие к Латвии в отношениях с НАТО и ЕС».

Северный поток–2” должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря и предполагает транспортировку 55 млрд кубометров газа в год по двум веткам. Начало строительства запланировано на 2018–2019 годы.