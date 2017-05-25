Высокопоставленные чиновники и сотрудники российской разведки летом 2016 года обсуждали, как им повлиять на нынешнего президента США Дональда Трампа через его советников. Такую информацию получили американские шпионы, сообщает The New York Times со ссылкой на бывших и действующих официальных лиц, близких к разведке США.

По информации издания, разговоры в основном касались Пола Манафорта, который в то время руководил предвыборной кампаний Трампа, а также его тогдашнего консультанта Майкла Флинна.

Как пишет NYT, Манафорт и Флинн «не напрямую» контактировали с представителями России, которые, в свою очередь, были уверены, что обоих можно использовать «для формирования у Трампа правильного мнения о России».

Более того, в России якобы также обсуждали возможность расширения связей с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, так как он «в свое время» тесно работал с Манафортом.

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Газета уточняет, что остается неизвестным, действительно ли российские власти в итоге попытались «повлиять» на Манафорта и Флинна.

После избрания Трампа Флинн стал его советником по национальной безопасности. В феврале он покинул свой пост после скандала с обсуждением санкций с послом России в США Сергеем Кисляком.

Причиной стала публикация The Washington Post, в которой рассказывалось о телефонных переговорах между Флинном и Кисляком в декабре 2016 года.

Манафорт не занимает никаких должностей в Белом доме. Тем не менее, в марте Associated Press сообщило, что Манафорт секретно работал на бизнесмена Олега Дерипаску. Как отмечалось, бизнесмен заплатил экс-главе штаба Трампа не менее $40 млн в 2006–2009 годах за продвижение интересов Путина.

Сам Манафорт подтвердил факт работы, но подчеркнул ее законность. Позднее Дерипаска подал в суд на AP.