С 1 июля 2017 года Украина планирует полностью прекратить с Россией пассажирское железнодорожное сообщение, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Киеве.

По информации близкого к правительству Украины собеседника издания, предлогом для такого решения станет нежелание РЖД прекратить перевозки в Россию из зоны АТО. Как отмечает газета, сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка.

«Коммерсантъ» пишет, что инициативу лоббируют секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. В РЖД заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения с РФ.

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Как рассказал собеседник «Коммерсанта» в парламентской фракции «Народного фронта», «даже» у его однопартийцев-сторонников «жесткой линии» нет консенсуса во вопросу отмены пассажирских перевозок с Россией.

«Некоторые депутаты из нашей фракции предприняли попытку убедить профильный парламентский комитет не отказываться от пассажирских железнодорожных перевозок и не создавать проблемы почти 2 млн украинцев, работающих в России. Насколько я знаю, к их аргументам прислушались. Проблема, однако, в том, что для принятия этого решения не нужно голосования в [Верховной] Раде. Достаточно распоряжения “Укрзализныци”», – заявил он.

В «Блоке Петра Порошенко» также неоднозначно отреагировали на ситуацию с перевозками, пояснил изданию депутат Рады от Блока. По его словам, «любое обострение отношений с Россией <…> поднимает рейтинг президента в глазах патриотически настроенного электората», но депутат при этом выразил надежду, что «в конце концов здравый смысл возобладает и от пассажирских перевозок отказываться не станут».

Ранее СНБО совместно с расширением Украиной антироссийских санкций, включившим в себя блокировку Mail.Ru Group и «Яндекса», запретил грузовое железнодорожное сообщение с Россией.

Прямое авиасообщение стороны прекратили осенью 2015 года.