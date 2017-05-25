Компания Mail.ru Group запустит собственный мессенджер TamTam, пишет «Коммерсантъ».
Как сообщает издание, TamTam разработали за 4 месяца на базе запущенного в июле 2016 года мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети «Одноклассники». Уточняется, что Mail.ru выпустит мобильное обновление «ОК Сообщений», которое заменит приложение на TamTam.
В компании рассказали, что в TamTam «интегрирована база в 290 млн зарегистрированных в ОК пользователей».
«ТamTam запускается уже со стартовой аудиторией, у пользователей есть возможность найти знакомых среди миллионов пользователей, и в этом его главный плюс»,– заявил руководитель проекта TamTam Владимир Кочетков.
В компании отметили, что мессенджер будет бесплатным и без рекламы и получит интеграцию с проектами холдинга.
Точная дата запуска не называется.
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