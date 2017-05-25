Центральной избирательной комиссии (ЦИК) дополнительно понадобится до 2 млрд рублей на проведение президентских выборов 2018 года, сообщил «Коммерсанту» источник в ведомстве.

Как поясняет издание, необходимость в увеличении финансирования связана с новыми поправками в избирательное законодательство. Если раньше на президентских выборах Участковые избирательные комиссии (УИК) начинали работать за 20 дней до голосования, то теперь сотрудники УИК будут начинать информирование избирателей за 30 дней. По словам собеседника газеты в избирательной системе, это было сделано для обеспечения большей явки.

При этом, как пояснила «Коммерсанту» секретарь ЦИКа Майя Гришина, в законе «нигде нет прямого указания, когда сотрудники комиссий приступают к работе», которая должна быть оплачиваемой. Это просчитывается «исходя из сроков конкретных избирательных действий».

Источник издания в Госдуме сказал, что дополнительных средств ЦИКу не понадобится, так как они появятся за счет перераспределения уже имеющихся денег.

В ЦИКе, тем не менее, подчеркнули, что деньги на увеличение срока работы сотрудников участковых комиссий понадобятся. По словам собеседника «Коммерсанта» в ведомстве, на выборы президента в бюджете заложено около 14,8 млрд рублей, из которых 11 млрд – на первый тур, и при этом перераспределение средств не предполагается. В связи с этим ЦИКу к концу года может дополнительно потребоваться до 2 млрд рублей, резюмирует он.

«О конкретных цифрах мы говорить пока не можем: неизвестно, например, какой уровень инфляции будет в год президентских выборов. Мы будем рассчитывать дополнительные затраты не раньше августа-сентября», – заявил изданию глава избиркома Ленинградской области Михаил Лебединский.

Ранее 24 мая Госдума в третьем чтении приняла поправки в законодательство, согласно которым, в частности, отменяются открепительные удостоверения.

Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года – в годовщину присоединения Крыма.