Программа AlphaGo выиграла вторую партию по игре в го у сильнейшего китайского игрока Ке Цзе, который также считается лучшим в мире игроком. Об этом сообщает The Verge.

Таким образом, указывает издание, компьютер обеспечил себе победу в матче, состоящем из трех партий. Первую партию AlphaGo выиграла 23 мая, при этом в Китае запретили вести трансляцию матча и комментировать его в соцсетях.

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В марте 2016 года AlphaGo досрочно победила чемпиона мира по го Ли Се Доля, выиграв подряд три партии из пяти. В январе 2016 года программа обыграла чемпиона Европы по го Фаня Хуэя.

Ранее считалось, что компьютер не может играть в го на равных с человеком из-за высокой степени абстрактности и огромного числа (10 в 170-й степени) возможных комбинаций на игровой доске.