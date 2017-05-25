Великобритания отказалась делиться с США данными о ходе расследования теракта в Манчестере из-за утечек в СМИ. Об этом сообщает «Би-би-си».

Правоохранительные органы королевства уверены, что фотографии улик с места происшествия в The New York Times передали американские коллеги. Британская полиция рассчитывает в скором времени возобновить обмен информацией, однако сейчас чиновники и полицейские «в ярости», отмечает издание.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд предупредила США, что «это не должно повториться».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена на саммите НАТО 25 мая обвинить США в срыве расследования теракта из-за публикации улик.

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24 мая The New York Times опубликовала фотографии улик с места теракта: шрапнели, рюкзака и батареи, которые предположительно принадлежали террористу. На следующий день после теракта источники CBS назвали имя предполагаемого организатора взрыва.

Теракт на «Манчестер Арена» произошел вечером 22 мая. Погибли 22 человека, в том числе дети. Еще 64 человека пострадали. Ответственность за атаку на себя взяло «Исламское государство».

Как сообщает SkyNews, предполагаемый террорист за четыре дня до взрыва был в немецком городе Дюссельдорф.

По делу о теракте арестовали восемь человек, в том числе двух братьев террориста Салмана Абеди и его отца. По данным NBC, террорист связан с «Аль-Каидой» и тренировался в их лагерях. Сообщалось также, что он якобы ездил в Ливию и мог посещать Сирию.