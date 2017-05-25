Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего генерального директора основанной Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» Юрия Итина. Об этом сообщает «Дождь».

Итин вину не признал. При этом, как пишет РАПСИ, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания против него.

«Не вел никаких переговоров ни с кем. Единственное мое действие было – это выдача доверенности управляющим этой компанией продюсерам. В течение этих трех лет я находился в Ярославле и не осуществлял оперативного управления „Седьмой студией“», – отметил экс-директор «Седьмой студии».

При этом Итин признал свою вину по поводу халатности в отношении сотрудников, после чего и попросил отправить его под домашний арест.

Итина и Масляеву задержали после обысков 23 мая в «Гоголь-центре», где Серебренников занимает должность художественного руководителя. В тот же день обыск прошел и в квартире режиссера.

В Следственном комитете объяснили, что обыски связаны с делом о хищении около 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на развитие и популяризацию искусства. Серебренникова 23 мая допросили как свидетеля по указанному делу и отпустили, обязав его повторно явиться к следователю.