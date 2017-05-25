Организатором нападения на полк Нацгвардии в Чечне был житель республики Али Бакаев. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни.

«Преступник еще 21 марта (то есть до нападения. – Republic) выехал за пределы страны, и, предположительно, находится в Египте. Он объявлен в международный розыск», – рассказал собеседник издания.

«Кавказский узел» не приводит подробности личности Бакаева.

Атака на военный городок Нацгвардии в Наурской произошла в ночь на 24 марта. Как утверждал Следственный комитет, боевики с ножами и огнестрельным оружием убили шестерых силовиков, еще троих ранили. Всех шестерых нападавших также убили. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство». По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, нападавшие планировали захватить оружие и позднее и «совершить резонансные теракты».

Как писала «Новая газета», нападавших задержали живыми и позднее застрелили. Такой вывод издание сделало из фотографий убитых.

По данным РБК, служащие Нацгвардии были без оружия, так как сдали его в камеру хранения согласно правилам. Дежурные якобы спали в момент нападения, поэтому не смогли предупредить сослуживцев. Один из бойцов позвонил в соседнюю воинскую часть, но ему не сразу поверили, писало РБК.

В Нацгвардии отрицали эти данные, утверждая, что бойцы действовали «мужественно и самоотверженно».