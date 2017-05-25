Российские электрички не курсируют между Донецком и Россией. Об этом «Прайму» сообщили в РЖД.

«Электричка из Таганрога идет до станции Успенская. Это российская станция», – заявили в компании.

В компании также сообщили, что они не получали от Украины уведомлений о прекращении железнодорожного сообщения. По территории Украины проходит только один российский транзитный поезд Москва-Кишинев-Москва, отметили в РЖД.

В «Украинских железных дорогах» отвергли планы прекратить сообщение с Россией. Министр инфраструктуры Владимир Омелян также заверил, что кабинет министров не рассматривает такое предложение.

@widget type=post-embed id=65844

Как сообщил «Коммерсантъ», с 1 июля Украина планирует прекратить с Россией железнодорожное сообщение. Предлогом для этого стало якобы нежелание РЖД остановить перевозки из России в Донецк.

«Российская газета» в 2015 году проехала на электричке от станции Успенская до Донецка, уточнив, что ее запустили власти ДНР.

Ранее в мае в Верховной раде обсуждали введение виз для граждан России, сообщал телеканал «112 Украина». Прямое авиасообщение Украина и Россия прекратили осенью 2015 года.