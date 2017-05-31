Есть два вида туристических рекомендаций: те, что публикуются в путеводителях, и те, которые вам дадут только местные жители. При поддержке авиакомпании Korean Air и Национальной организации туризма Кореи мы составили идеальный короткий гид по Южной Корее: здесь есть обязательные вещи («Очевидное») и альтернатива им («Невероятное»). Решайте сами, что вам ближе. И то и другое достойно поездки.

Но для начала – четыре факта.

  • Республика Корея – богатая страна: по ВВП на душу населения ($37 700) она лишь немного уступает Франции и Японии, обгоняя Италию и Испанию.
  • Средняя температура воздуха в Сеуле летом – +25 градусов по Цельсию.
  • Число туристов, посетивших Южную Корею, выросло за последние десять лет почти в три раза, достигнув 17,3 млн человек.
  • Гражданам России не нужна виза.

А теперь – что делать и куда ехать?

Конечно же, столица

Дворцовый комплекс Кёнбоккун. Фото: John W Banagan / Getty Images

Очевидное. Обязательная программа – это традиционные достопримечательности: главный дворец корейских королей и императоров Кёнбоккун и расположенный поблизости Токсугун. Монархия в Корее существовала до 1910 года, до войны с Японской империей. Японский период тоже оставил свои следы, в центре Сеула есть несколько зданий, построенных в колониальную эпоху: сеульская мэрия, например, или старое здание Сеульского вокзала и музей Банка Кореи. Снаружи они выглядят не особо примечательно, но внутри поражают декорациями – интерьеры выполнены в стиле европейской архитектуры начала XX века (и это не совсем то, что ожидаешь увидеть в Азии!).

Всего несколько остановок метро – и вы можете ходить по горам. Фото: Topic Images / Getty Images

Невероятное. Парки есть почти в любом крупном городе, однако в Сеуле они составляют поразительный контраст с ультрасовременным мегаполисом. Всего 10 минут ходьбы от Кёнбоккуна, и вы – в Самчхонском парке, где можно побродить по настоящим горам. Отъехав от центра на несколько станций метро, вы доберетесь до парка Пукхансан – его можно смело посоветовать любителям хайкинга: надевайте удобную обувь и взбирайтесь на скалы, любуйтесь водопадами и потрясающими видами на корейскую столицу. Если у вас совсем мало времени, дойдите до острова Нодыль в самом центре: совершенно деревенский пейзаж с грядками прямо посреди урбанистического ландшафта производит сюрреалистическое впечатление. Осенью деревья в парках раскрашиваются в красно-желтые цвета – многие туристы говорят, что это самое яркое (в буквальном смысле слова) впечатление от Сеула.

Кимчхи etc.

Уличный рынок. Фото: Flash Parker / Getty Images

Очевидное. Корея гордится своей кухней, и корейских ресторанов и кафе в городе великое множество. Вы можете найти отличное место, например, в районе Каннам (Gangnam), том самом, при который пел PSY в своем знаменитом клипе. Или пойти на рынок Кванчжан, где свежеприготовленную еду предлагают более двухсот точек. Самый простой вариант – зайти в фудкорт любого из центральных универмагов: здесь вы сможете попробовать все корейские блюда, не ограничивая себя меню отдельного ресторана. Хотя корейцы любят угощать иностранцев кимчхи (она же кимчи) – так называется местная закуска из маринованных овощей, превратившаяся почти в национальный символ, кимчхи – это не полноценное блюдо, а гарнир. Из настоящей корейской кухни можно порекомендовать кимпап (корейские роллы), пибимпап (рис с овощами и корейским соусом) и мясной суп юккечжан. Начать знакомство с национальной кухней можно уже на борту Korean Air, которая предлагает три варианта обедов и 20 вариантов спецпитания по предварительному заказу. И не пропустите местные морепродукты – поехать в Корею можно только ради них.

Фото: yutacar / unsplash.com

Невероятное. У обычного корейского пива не лучшая репутация: сами корейцы стараются его по возможности избегать. Но Корею не обошла мода на крафтовое пиво, и оно здесь действительно отличное. Совладелец одной из новых пивоварен – Magpie Brewing – объяснил в одном из интервью, как зародилось их движение: «Все началось со статьи в журнале Economist, где говорилось, что северокорейское пиво лучше южнокорейского. Людям это не понравилось».

Новые тренды вообще легко приживаются в сеульских ресторанах и кафе: примерно тогда же, когда скандинавская New Nordic Cuisine стала мировой гастрономической сенсацией, в Корее стали открываться рестораны New Korean Cuisine – молодые шефы, получившие образование за рубежом, переосмыслили традиционные корейские рецепты, используя современные технологии и формы приготовления блюд. И если вы живете в Москве, то легко догадаетесь, какая в Сеуле самая популярная кухня после местной, – та же, что и в российской столице: итальянская. Корейские шефы добавляют местного колорита ризотто и спагетти, делая их более острыми.

«Ок» – это дом

123-этажный небоскреб Lotte World Tower. Фото: Mlenny / Getty Images

Очевидное. В Сеуле есть все главные гостиничные сети мира плюс достаточно много местных отелей, в том числе самого высокого уровня. Важно то, что аналогичные по классу гостиницы стоят в 1,5–2 раза дешевле, чем в Лондоне или Париже. Вы можете найти номер в отличном отеле (5 звезд) за 8–10 тысяч рублей за ночь. Это будет хорошим продолжением путешествия с Korean Air – в бизнес-классе авиакомпании полностью плоские кресла-кровати, раскрывающиеся в одно нажатие, плюс высокие стенки, отгораживающие пассажиров (к каждому креслу индивидуальный проход); в эконом-классе – увеличенное расстояние между креслами (до 86 см).

Ханок. Фото: jethuynh / Getty Images

Невероятное. В Сеуле и других городах можно остановиться в старинном деревянном доме, который называется ханок (дословно «корейский дом»; «Хан» – корейский, «ок» – дом). Их интерьер такой же, как и сто лет назад, однако со всеми атрибутами современного жилья, и это примерно как жить на уютной даче, но в черте города. Узнать больше о ханоках и подобрать место для остановки можно здесь.

Мир дизайна

Центр дизайна Dongdaemun Design Plaza, спроектированный Захой Хадид. Фото: zaha-hadid.com

Очевидное. Корея переживает бум дизайнерской одежды и дизайна вообще – кажется, вся азиатская индустрия моды двинулась в Сеул на волне успеха корейской поп-культуры. Раз в год ценители съезжаются сюда на Неделю моды, которая проходит в напоминающей летающую тарелку Dongdaemun Design Plaza (DDP), построенной Захой Хадид. DDP – одно из самых популярных мест программы бесплатных трансферных туров аэропорта Инчхон. В больших торговых центрах вроде Lotte можно купить одежду и обувь всех ведущих мировых марок, и в этом смысле Корея – идеальное место для шопинга. Даже самый большой в мире универмаг, Shinsegae Centum City, расположен здесь – во втором городе страны Пусане; отделение Shinsegae есть и в Сеуле.

Торговый комплекс Common Ground. Фото: Common Ground

Невероятное. Рядом с большими международными брендами и на волне общего интереса к моде прекрасно себя чувствуют молодые корейские марки. Идти за одеждой и аксессуарами местных дизайнеров можно в Common Ground – это торговый комплекс, построенный из двухсот морских контейнеров. (Почему бы нет – в конце концов, шесть из десяти крупнейших судостроительных компаний мира расположены в Южной Корее.) Тут же вы найдете кафе и рестораны со стрит-фудом. Вообще, в Сеуле довольно легко обнаружить новый городской стиль облагороженных фабричных зданий и промзон – сходите, например, в район Сонсу-Дон, где среди прочего есть Zagmachi – бывшая типография, переделанная под арт-галереи, дизайнерские магазины и кафе.

Следующая остановка – тропики

На остров Чечжу едут, чтобы полежать на пляжах с белым песком, побродить вокруг вулканов и увидеть тропические леса. Фото: Light of Peace / Getty Images

Очевидное. Корея с трех сторон омывается морями – слетать сюда и не отдохнуть на пляже было бы кощунством. Выбор курортов огромный: можно поехать в Пусан, Каннын или Сочкхо. Но если вы хотите настоящей экзотики, то стоит лететь на Чечжу. Расположенный к югу от Корейского полуострова, Чечжу находится уже в зоне тропиков; корейцы прилетают сюда не только ради пляжей, но и ради фантастической природы и гор: Чечжу – вулканический остров, и расположенная в его центре гора Халласан – самая высокая в Южной Корее. Полет на Чечжу из Сеула длится примерно час (и это дополнительные бонусы альянса SkyTeam, если летите Korean Air).

Плантация чая Seogwang. Фото: Eric Hevesy / Getty Images

Невероятное. Если вы окажетесь на Чечжу, то обязательно забронируйте визит на плантацию чая – это познавательно и полезно. Примерно как посещение виноделен во Франции. Чай с Чечжу хорошо известен в Корее, его продают в лучших чайных магазинах Сеула.

Олимпиада и все, что вокруг

Курорт Альпенсия в горном кластере Пхёнчхан. Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Очевидное. Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане пройдет в феврале 2018 года. Помимо собственно спорта, проведение Игр означает, что значительная часть экономики мобилизована на прием большого числа иностранцев – туристу в это время и в Пхёнчхане, и вообще в Корее будет максимально удобно. На случай, если на выбранную дату билетов не осталось, напоминаем, что в Корею можно прилететь не только в Сеул – в Пусане, Чхончжу и ряде других городов тоже есть международные аэропорты.

Горы Сораксан. Фото: Oasis / Getty Images

Невероятное. Восточная часть Кореи, где в том числе расположен Пхёнчхан, удивительно красива осенью, поэтому туда можно поехать не только на Игры, но и чуть раньше, когда леса раскрашены яркими цветами, чтобы отправиться на пару дней на прогулку по горным тропам. Особенно впечатляют горы Сораксан, превращенные в один большой национальный парк, – даже в Корее мало где можно найти такую красивую природу. Можно не ждать и осени – прибрежный кластер Олимпиады пройдет в упоминавшемся уже Канныне, куда можно поехать, чтобы отдохнуть на море.

Корейская экзотика

Сувонская крепость. Фото: Getty Images

Очевидное. Культурная столица страны – расположенный на юго-востоке город Кёнчжу. По сути, это не столько город, сколько один большой музейно-культурно-исторический комплекс: в Кёнчжу есть и музеи, и буддийские храмы, и знаменитая древняя обсерватория Чхомсондэ, построенная в VII веке. Расположенная к югу от Сеула Сувонская крепость производит внушительное впечатление. Длина крепостных стен – больше пяти километров. В отличие от Великой Китайской корейская крепостная стена оказалась совершенно ненужной: крепость была построена в конце XVIII века, а до 1950 года боевых действий на территории Кореи не велось. Королю Чончжо, который отдал приказ о строительстве, наверное, было обидно, но, с другой стороны, благодаря царившему в округе миру крепость неплохо сохранилась до наших дней.

Демилитаризованная зона. Фото: Ed Norton / Getty Images

Невероятное. Демилитаризованная зона (ДМЗ) – такая же экзотика. Часто, когда люди говорят о Корейской войне, встречаются утверждения, что она закончилась ничем и обе стороны вернулись к исходной границе по 38-й параллели, установленной еще в 1945 году советско-американским соглашением. Во многом это правда, но не совсем: границы все-таки поменялись. Небольшая часть Южной Кореи отошла Северной и наоборот. Связано это с тем, что демаркационная линия, определенная Соглашением о перемирии, проходила прямо по линии фронта, которая, разумеется, не была прямой. Поэтому северо-восток Южной Кореи – это территория, которая пять лет, с 1945 по 1950 год, входила в состав КНДР. От этих времен осталась бывшая вилла вождя Северной Кореи Ким Ир Сена в уезде Косон, а также остов бывшего райкома Трудовой партии Кореи. О самой же 38-й параллели, где когда-то стояли советские и американские войска, напоминают только несколько заправок и ресторанов, расположенные на этой судьбоносной линии. Ехать в Косон из Сеула нужно через город Сокчхо (кстати, Сокчхо – самый большой из «бывших северокорейских» городов), с недавних пор туда стал ходить скоростной поезд KTX, поэтому путешествие занимает немногим больше часа. От Сокчхо в Косон ходит автобус. Для визита в ДМЗ можно получить скидку по программе Korean Air.