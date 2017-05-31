Есть два вида туристических рекомендаций: те, что публикуются в путеводителях, и те, которые вам дадут только местные жители. При поддержке авиакомпании Korean Air и Национальной организации туризма Кореи мы составили идеальный короткий гид по Южной Корее: здесь есть обязательные вещи («Очевидное») и альтернатива им («Невероятное»). Решайте сами, что вам ближе. И то и другое достойно поездки.

Но для начала – четыре факта.

Республика Корея – богатая страна: по ВВП на душу населения ( $37 700 ) она лишь немного уступает Франции и Японии, обгоняя Италию и Испанию.

) она лишь немного уступает Франции и Японии, обгоняя Италию и Испанию. Средняя температура воздуха в Сеуле летом – +25 градусов по Цельсию.

градусов по Цельсию. Число туристов, посетивших Южную Корею, выросло за последние десять лет почти в три раза, достигнув 17,3 млн человек .

. Гражданам России не нужна виза.

А теперь – что делать и куда ехать?

Конечно же, столица

Очевидное. Обязательная программа – это традиционные достопримечательности: главный дворец корейских королей и императоров Кёнбоккун и расположенный поблизости Токсугун. Монархия в Корее существовала до 1910 года, до войны с Японской империей. Японский период тоже оставил свои следы, в центре Сеула есть несколько зданий, построенных в колониальную эпоху: сеульская мэрия, например, или старое здание Сеульского вокзала и музей Банка Кореи. Снаружи они выглядят не особо примечательно, но внутри поражают декорациями – интерьеры выполнены в стиле европейской архитектуры начала XX века (и это не совсем то, что ожидаешь увидеть в Азии!).

Невероятное. Парки есть почти в любом крупном городе, однако в Сеуле они составляют поразительный контраст с ультрасовременным мегаполисом. Всего 10 минут ходьбы от Кёнбоккуна, и вы – в Самчхонском парке, где можно побродить по настоящим горам. Отъехав от центра на несколько станций метро, вы доберетесь до парка Пукхансан – его можно смело посоветовать любителям хайкинга: надевайте удобную обувь и взбирайтесь на скалы, любуйтесь водопадами и потрясающими видами на корейскую столицу. Если у вас совсем мало времени, дойдите до острова Нодыль в самом центре: совершенно деревенский пейзаж с грядками прямо посреди урбанистического ландшафта производит сюрреалистическое впечатление. Осенью деревья в парках раскрашиваются в красно-желтые цвета – многие туристы говорят, что это самое яркое (в буквальном смысле слова) впечатление от Сеула.

Кимчхи etc.

Очевидное. Корея гордится своей кухней, и корейских ресторанов и кафе в городе великое множество. Вы можете найти отличное место, например, в районе Каннам (Gangnam), том самом, при который пел PSY в своем знаменитом клипе. Или пойти на рынок Кванчжан, где свежеприготовленную еду предлагают более двухсот точек. Самый простой вариант – зайти в фудкорт любого из центральных универмагов: здесь вы сможете попробовать все корейские блюда, не ограничивая себя меню отдельного ресторана. Хотя корейцы любят угощать иностранцев кимчхи (она же кимчи) – так называется местная закуска из маринованных овощей, превратившаяся почти в национальный символ, кимчхи – это не полноценное блюдо, а гарнир. Из настоящей корейской кухни можно порекомендовать кимпап (корейские роллы), пибимпап (рис с овощами и корейским соусом) и мясной суп юккечжан. Начать знакомство с национальной кухней можно уже на борту Korean Air, которая предлагает три варианта обедов и 20 вариантов спецпитания по предварительному заказу. И не пропустите местные морепродукты – поехать в Корею можно только ради них.

Невероятное. У обычного корейского пива не лучшая репутация: сами корейцы стараются его по возможности избегать. Но Корею не обошла мода на крафтовое пиво, и оно здесь действительно отличное. Совладелец одной из новых пивоварен – Magpie Brewing – объяснил в одном из интервью, как зародилось их движение: «Все началось со статьи в журнале Economist, где говорилось, что северокорейское пиво лучше южнокорейского. Людям это не понравилось».

Новые тренды вообще легко приживаются в сеульских ресторанах и кафе: примерно тогда же, когда скандинавская New Nordic Cuisine стала мировой гастрономической сенсацией, в Корее стали открываться рестораны New Korean Cuisine – молодые шефы, получившие образование за рубежом, переосмыслили традиционные корейские рецепты, используя современные технологии и формы приготовления блюд. И если вы живете в Москве, то легко догадаетесь, какая в Сеуле самая популярная кухня после местной, – та же, что и в российской столице: итальянская. Корейские шефы добавляют местного колорита ризотто и спагетти, делая их более острыми.

«Ок» – это дом

Очевидное. В Сеуле есть все главные гостиничные сети мира плюс достаточно много местных отелей, в том числе самого высокого уровня. Важно то, что аналогичные по классу гостиницы стоят в 1,5–2 раза дешевле, чем в Лондоне или Париже. Вы можете найти номер в отличном отеле (5 звезд) за 8–10 тысяч рублей за ночь. Это будет хорошим продолжением путешествия с Korean Air – в бизнес-классе авиакомпании полностью плоские кресла-кровати, раскрывающиеся в одно нажатие, плюс высокие стенки, отгораживающие пассажиров (к каждому креслу индивидуальный проход); в эконом-классе – увеличенное расстояние между креслами (до 86 см).

Невероятное. В Сеуле и других городах можно остановиться в старинном деревянном доме, который называется ханок (дословно «корейский дом»; «Хан» – корейский, «ок» – дом). Их интерьер такой же, как и сто лет назад, однако со всеми атрибутами современного жилья, и это примерно как жить на уютной даче, но в черте города. Узнать больше о ханоках и подобрать место для остановки можно здесь.

Мир дизайна

Очевидное. Корея переживает бум дизайнерской одежды и дизайна вообще – кажется, вся азиатская индустрия моды двинулась в Сеул на волне успеха корейской поп-культуры. Раз в год ценители съезжаются сюда на Неделю моды, которая проходит в напоминающей летающую тарелку Dongdaemun Design Plaza (DDP), построенной Захой Хадид. DDP – одно из самых популярных мест программы бесплатных трансферных туров аэропорта Инчхон. В больших торговых центрах вроде Lotte можно купить одежду и обувь всех ведущих мировых марок, и в этом смысле Корея – идеальное место для шопинга. Даже самый большой в мире универмаг, Shinsegae Centum City, расположен здесь – во втором городе страны Пусане; отделение Shinsegae есть и в Сеуле.

Невероятное. Рядом с большими международными брендами и на волне общего интереса к моде прекрасно себя чувствуют молодые корейские марки. Идти за одеждой и аксессуарами местных дизайнеров можно в Common Ground – это торговый комплекс, построенный из двухсот морских контейнеров. (Почему бы нет – в конце концов, шесть из десяти крупнейших судостроительных компаний мира расположены в Южной Корее.) Тут же вы найдете кафе и рестораны со стрит-фудом. Вообще, в Сеуле довольно легко обнаружить новый городской стиль облагороженных фабричных зданий и промзон – сходите, например, в район Сонсу-Дон, где среди прочего есть Zagmachi – бывшая типография, переделанная под арт-галереи, дизайнерские магазины и кафе.

Следующая остановка – тропики

Очевидное. Корея с трех сторон омывается морями – слетать сюда и не отдохнуть на пляже было бы кощунством. Выбор курортов огромный: можно поехать в Пусан, Каннын или Сочкхо. Но если вы хотите настоящей экзотики, то стоит лететь на Чечжу. Расположенный к югу от Корейского полуострова, Чечжу находится уже в зоне тропиков; корейцы прилетают сюда не только ради пляжей, но и ради фантастической природы и гор: Чечжу – вулканический остров, и расположенная в его центре гора Халласан – самая высокая в Южной Корее. Полет на Чечжу из Сеула длится примерно час (и это дополнительные бонусы альянса SkyTeam, если летите Korean Air).

Невероятное. Если вы окажетесь на Чечжу, то обязательно забронируйте визит на плантацию чая – это познавательно и полезно. Примерно как посещение виноделен во Франции. Чай с Чечжу хорошо известен в Корее, его продают в лучших чайных магазинах Сеула.

Олимпиада и все, что вокруг

Очевидное. Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане пройдет в феврале 2018 года. Помимо собственно спорта, проведение Игр означает, что значительная часть экономики мобилизована на прием большого числа иностранцев – туристу в это время и в Пхёнчхане, и вообще в Корее будет максимально удобно. На случай, если на выбранную дату билетов не осталось, напоминаем, что в Корею можно прилететь не только в Сеул – в Пусане, Чхончжу и ряде других городов тоже есть международные аэропорты.

Невероятное. Восточная часть Кореи, где в том числе расположен Пхёнчхан, удивительно красива осенью, поэтому туда можно поехать не только на Игры, но и чуть раньше, когда леса раскрашены яркими цветами, чтобы отправиться на пару дней на прогулку по горным тропам. Особенно впечатляют горы Сораксан, превращенные в один большой национальный парк, – даже в Корее мало где можно найти такую красивую природу. Можно не ждать и осени – прибрежный кластер Олимпиады пройдет в упоминавшемся уже Канныне, куда можно поехать, чтобы отдохнуть на море.

Корейская экзотика

Очевидное. Культурная столица страны – расположенный на юго-востоке город Кёнчжу. По сути, это не столько город, сколько один большой музейно-культурно-исторический комплекс: в Кёнчжу есть и музеи, и буддийские храмы, и знаменитая древняя обсерватория Чхомсондэ, построенная в VII веке. Расположенная к югу от Сеула Сувонская крепость производит внушительное впечатление. Длина крепостных стен – больше пяти километров. В отличие от Великой Китайской корейская крепостная стена оказалась совершенно ненужной: крепость была построена в конце XVIII века, а до 1950 года боевых действий на территории Кореи не велось. Королю Чончжо, который отдал приказ о строительстве, наверное, было обидно, но, с другой стороны, благодаря царившему в округе миру крепость неплохо сохранилась до наших дней.

Невероятное. Демилитаризованная зона (ДМЗ) – такая же экзотика. Часто, когда люди говорят о Корейской войне, встречаются утверждения, что она закончилась ничем и обе стороны вернулись к исходной границе по 38-й параллели, установленной еще в 1945 году советско-американским соглашением. Во многом это правда, но не совсем: границы все-таки поменялись. Небольшая часть Южной Кореи отошла Северной и наоборот. Связано это с тем, что демаркационная линия, определенная Соглашением о перемирии, проходила прямо по линии фронта, которая, разумеется, не была прямой. Поэтому северо-восток Южной Кореи – это территория, которая пять лет, с 1945 по 1950 год, входила в состав КНДР. От этих времен осталась бывшая вилла вождя Северной Кореи Ким Ир Сена в уезде Косон, а также остов бывшего райкома Трудовой партии Кореи. О самой же 38-й параллели, где когда-то стояли советские и американские войска, напоминают только несколько заправок и ресторанов, расположенные на этой судьбоносной линии. Ехать в Косон из Сеула нужно через город Сокчхо (кстати, Сокчхо – самый большой из «бывших северокорейских» городов), с недавних пор туда стал ходить скоростной поезд KTX, поэтому путешествие занимает немногим больше часа. От Сокчхо в Косон ходит автобус. Для визита в ДМЗ можно получить скидку по программе Korean Air.