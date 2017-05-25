От гендерного неравенства не свободна ни одна страна мира. По оценке Всемирного экономического форума, для того чтобы преодолеть неравенство только в экономике (не говоря об образовании или политике), миру понадобится 170 лет и даже Западной Европе, где дела в этом отношении лучше, чем где-либо, – почти 50 лет; огромный срок. Чтобы лучше понять, почему современное общество в целом и бизнес в частности не могут похвастаться одинаковым отношением к женщинам и мужчинам, в Швеции – одной из самых эгалитарных стран – провели эксперимент: исследователи два года вели запись переговоров инвесторов, обсуждающих вложения в стартапы. Что из этого вышло, авторы проекта рассказали в статье на сайте Harvard Business Review.

В Швеции около трети компаний принадлежат или управляются женщинами. Однако их бизнес получает лишь 13–18% государственных инвестиций – остальное достается мужчинам. В мире ситуация еще хуже. Венчурные инвесторы утверждают, что их выбор объекта финансирования не зависит от пола (и, возможно, верят в это), однако статистика – упрямая вещь. Согласно ей, мужчины получают инвестиции в 62% случаев; для женщин вероятность добиться того же – 48%.