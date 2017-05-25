Телеканал «Матч ТВ» заимствует для озвучки своих передач тексты спортивного сайта Sports.ru. Об этом в блоге написал генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша.

«Происходит такое регулярно, у нас уже немало аналогичных примеров. Мы хорошо знаем, что штудирование сайта Sports.ru – важный элемент подготовки почти каждого комментатора к трансляции (не сайт “Матча” же штудировать), и, в общем, гордимся этим», – отметил Навоша.

https://twitter.com/sportsru/status/867665631751147520

Он добавил, что юрист Sports.ru еще неделю назад, после получения иска от «Матч ТВ», подготовил встречный иск по нескольким фактам различных нарушений. Однако, по словам Навоши, он попросил пока иск к «Матчу» не подавать.

«Есть все-таки робкая надежда, что там кое-кто погорячился (в своих требованиях к юристам “добиться блокировки Sports.ru”), еще успеет отозвать этот позорный иск, и вообще – сосредоточиться на созидательной деятельности. Посмотрим», – пояснил он.

«Матч ТВ» подал иск к Sports.ru 18 мая. На телеканале сочли незаконной трансляцию на сайте фрагментов двух матчей Футбольной национальной лиги. В апреле «Матч ТВ» потребовал заблокировать Sports.ru за «пиратский контент», но Роскомнадзор отказался это сделать.