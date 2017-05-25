Блогеру Руслану Соколовскому не разрешили посетить программу «Трудно быть с богом» телеканала «Дождь». Об этом рассказал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в твиттере.
Соколовскому запрещено покидать Екатеринбург из-за не вступившего в силу приговора суда.
11 мая суд приговорил Руслана Соколовского к трем с половиной годам условно. Его признали виновным в возбуждении ненависти, нарушении прав на свободу вероисповедания и незаконном обороте специальных технических средств.
Блогера арестовали в сентябре 2016 года после того, как он опубликовал видеозапись, на которой он ловит покемонов в приложении Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.
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