Блогеру Руслану Соколовскому не разрешили посетить программу «Трудно быть с богом» телеканала «Дождь». Об этом рассказал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в твиттере.

Соколовскому запрещено покидать Екатеринбург из-за не вступившего в силу приговора суда.

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11 мая суд приговорил Руслана Соколовского к трем с половиной годам условно. Его признали виновным в возбуждении ненависти, нарушении прав на свободу вероисповедания и незаконном обороте специальных технических средств.

Блогера арестовали в сентябре 2016 года после того, как он опубликовал видеозапись, на которой он ловит покемонов в приложении Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.